RÍTMOS OPOSTOS Único show reúne metal,

samba e MPB na Capital

Diversidade de rítmos garante agradar vários gostos em show que acontece de graça, no domingo (29), em Campo Grande. No mesmo palco devem subir músicos do metal, samba e da Música Popula Brasileira (MPB). As apresentações começam às 18h, no Concha Acústica Helena Meirelles, localizado no Parque das Nações Indígenas.

Abre o evento a banda douradense Opuesto, formada há dez anos. Composta por Tiago Marques (vocal), Rafael Rotta (guitarra), Paulo Gehlen (baixo) e Wyzzy Haveroth (baterista), a Opuesto atuava como Hieron desde 2005, mas no ano de 2015 os integrantes sentiram a necessidade de alterar o nome devido a mudança nas características do som e das letras de suas músicas.

O som da banda vem de uma mistura do peso do Metal e da agressividade do Hard Core, com a dinâmica do Rap, mostrando influências musicais de bandas como System of a Down, Rage Agains the Machine, Limp Bizkit, Papa Roach, P.O.D. e Hatebreed.

O nome Opuesto surgiu da necessidade de se opor a tudo que está viciado na sociedade, à corrupção, aos preconceitos, ao descaso para com o povo. A Opuesto está, no momento, em meio à produção do primeiro EP, intitulado “Repulsa” e tem previsão de lançamento para meados deste ano.

ENCERRAMENTO

Encerra o show o compositor e intérprete Simona. Com mais de 45 anos de carreira, músico da noite campo-grandense, varia no estilo musical, mas tem base no pop/rock, samba/rock e MPB. Realiza trabalho em bares, eventos particulares e shows específicos.

Para o show deste domingo, Simona vai apresentar composições autorais e também músicas de Guilherme Arantes, Guga Borba e Djavan.

No local, o público poderá conferir também o Território Criativo, onde funcionará a Feira Bocaiúva. Trata-se de reunião de artistas que vendem seus produtos, além de praça da alimentação.