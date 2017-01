Feminino União de duas celas motivou

princípio de motim em presídio Batalhão de Choque faz vistoria em unidade desde às 12h35

Princípio de motim no presídio feminino Irmã Irma Zorzi, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande, teve início por volta das 8h30 de hoje, quando detentas quebraram divisão de duas celas e presas de facções rivais se desentenderam.

A Polícia Militar só foi comunicada sobre a confusão por volta das 11 horas de hoje. O Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque) entrou no presídio às 12h35 e apesar da situação ser aparentemente tranquila na unidade, policiais fazem varredura nas celas.

Não há informações sobre presas feridas e segundo o sindicato que representa agentes penitenciários, nenhum profissional ficou ferido ou foi ameaçado.

A Agência Estadual de Administração do Sistema do Sistema Penitenciário (Agepen) não informou quais foram os danos causados pelas presas. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejup) disse, no fim da manhã, não ter sido comunicada sobre a confusão.