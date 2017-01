VIOLÊNCIA Uma pessoa morre e outra fica

ferida em tiroteio em bar da Capital Rapaz que sobreviveu foi baleado na cabeça e está internado na Santa Casa

Fim de semana começou violento em Campo Grande. Na madrugada de hoje, uma pessoa morreu e outra foi ferida a tiros, em bar localizado na Rua Conde do Pinhal, no Jardim Colibri, região sul da cidade. Robson Martins da Silva, 36 anos, chegou a ser socorrido, contudo não resistiu. Rapaz, de 24 anos, foi baleado na cabeça e permanecia internado até o começo da manhã.

De acordo com boletim de ocorrência, testemunha declarou para policiais militares que dois ocupantes de motocicleta, possivelmente modelo XTZ, pararam em frente ao bar e, ainda na rua, atiraram várias vezes contra as vítimas.

Pessoas que estavam no estabelecimento socorreram e levaram os dois baleados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Universitário. No entanto, Robson morreu e o sobrevivente foi transferido à Santa Casa. No registro policial não consta em qual parte do corpo Robson foi atingido. Mas foi relatado que a outra vítima levou tiro na cabeça. Autoria e motivação devem ser investigadas na polícia.