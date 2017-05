INVESTIGAÇÃO Um dia depois de perder a guarda

do filho, mulher é encontrada morta Vítima foi encontrada caída em banco na frente de casa onde morava

Isabel da Costa Vasquez, de 39 anos, foi encontrada morta em frente de casa, na tarde de hoje, na Rua Vitória Zardo, no Jardim São Conrado, em Campo Grande. Mulher havia perdido a guarda do filho, de 8 anos, ontem. Uma garrafa de vodka foi encontrada ao lado do corpo.

Conforme informações da Polícia Militar, Isabel era conhecida na vizinhança pelo consumo de bebida alcoólica e, frequentemente, ficava desacordada no mesmo banco onde foi achada morta hoje. Por conta dessa triste rotina, vizinhos demoraram para pedir socorro e acionar autoridades.

Um homem que mora perto estranhou o tempo que Isabel estava caída e se aproximou. Ele verificou a mulher e notou que ela não apresentava sinais vitais. Só então chamou a Polícia Militar.

De acordo com boletim de ocorrência registrado ontem (10), a mulher foi denunciada por abandono de incapaz, onde era suspeita de deixar o filho sozinho em casa, sem alimento e sem tomar banho durante todo o dia. Criança foi resgatada por policiais na noite de ontem e levada a conselheiros tutelares.

Vizinhos informaram no local do crime que Isabel se dizia muito triste pela perda do filho. Perícia criminal e Polícia Civil foram ao local para fazerem levantamentos.