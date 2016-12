Meio Ambiente Um dia depois de denúncia, concreto

que 'sufocava' árvores é quebrado Reportagem revelou descaso e falta de fiscalização

Um dia depois do Correio do Estado revelar que falta de fiscalização por parte da prefeitura estava prejudicando desenvolvimento de árvores que estão em calçadas da cidade, nesta terça-feira alguns pontos amanheceram com concreto quebrado.

Uma das práticas mais comuns é a de colocar concreto até o tronco da planta, reduzindo o espaço para absorção de água. As consequências são percebidas, sobretudo, durante as tempestades com fortes rajadas de vento: os troncos envelhecidos não se sustentam e essas árvores são derrubadas facilmente em meio às enxurradas.

A reportagem flagrou dois locais na cidade onde as árvores estão com as raízes encobertas de concreto: uma na esquina da rua 15 de novembro com a Travessa Ana Vani e a outra na esquina entre a avenida Noroeste a rua Alan Kardec, ambos lugares no centro de Campo Grande.