CAMPO GRANDE Último preso ligado a grupo de

extermínio recebia R$ 100 por morte Além da prisão de ontem, 17 pessoas foram indiciadas

Mais uma pessoa ligada a grupo de extermínio que agia no Bairro Danúnio Azul, em Campo Grande, foi presa em cumprimento a mandado de prisão, ontem. Trata-se de Claudinei Augusto Orneles Fernandes, 24 anos. Segundo a polícia, ele recebia R$ 100 para auxiliar em crimes e o pagamento era feito pelo líder do bando, Luiz Alves Martins Filho (49), o ‘Nando’, que confessou ter assassinado 13 pessoas.

Ossada da 8ª vítima foi resgatada ontem, depois da prisão de Claudinei. Conforme informações da assessoria de comunicação da instituição, o preso confessou ter participado da morte de Daniel Gomes de Souza Carvalho, que estava sumido desde 2012 e na época tinha 17 anos. A ossada retirada do espaço que era usado como espécie de ''cemitério particular'', no Jardim Veraneio, seria desse adolescente. No entanto, apenas exame pericial é que vai confirmar a identidade.

Claudinei e Luiz indicaram o local onde Daniel foi enterrado e auxiliaram nas buscas que duraram cerca de 10 horas e se encerraram no começo da noite. Os presos declararam que Daniel foi morto enforcado com correia de máquina de lavar, que estava junto à ossada.

Claudinei afirmou que recebia R$ 100 de “Nando” para auxiliar em assassinatos e confirmou ter participado de quatro dos 13 identificados pela polícia. No entanto, não está descartada hipótese de que ele esteja envolvido em outros casos semelhantes.

O delegado Marcio Shiro Obara, da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio (DEH), que assumiu investigações, em conjunto com a Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e à Juventude (Deaij) desde o fim do mês de novembro, afirmou que enquanto houver indicação e suspeita de locais onde vítimas foram enterradas, trabalhos vão continuar.

CASO

Até o momento, foram indiciadas 17 pessoas por envolvimento no grupo de extermínio. Além de Nando, foram incriminados: Ariane de Souza Gonçalves, 19 anos; Talita Regina de Souza, 21; Wagner Vieira Garcia, 24; Jean Marlon Dias Domingues, 20; Michel Henrique Vilela Vieira, 21; Andréia Conceição Pereira; Diego Vieira Martins; Rudy Pereira da Silva; Jeová Ferreira Lima, Jeová Ferreira Lima Filho.

Também a mãe e irmão de Wagner, bem como outras quatro pessoas que não tiveram os nomes divulgados. Rudy responde apenas por maus-tratos a animais, pois na casa dele havia cerca de 70 galos de rinha.

Entre eles, 11 respondem ao processo em liberdade. Continuam presos: Nando, Ariane, Talita, Wagner, Jean e Michel, apontados como autores diretos de 13 homicídios, ocorridos no Danúbio Azul, desde 2012. Crimes cometidos pelo grupo envolvem exploração sexual, tráfico de drogas, ocultação, homicídio, ocultação de cadáver, associação criminosa e maus-tratos de animais.

ESQUEMA

Luiz, “o Nando” coordenava esquema de tráfico de drogas que fomentava o consumo e outros delitos correlatos no bairro. Ele abusava de adolescentes que faziam qualquer coisa para alimentar o vício. Por isso, os convidava para orgias sexuais e trocas de casais com Ariane a Talita, assim como com Jean e Wagner, sendo estes amantes homossexuais de Nando. Eventualmente, tais usuários cometiam pequenos furtos, fazendo com que Nando decidisse matá-los.

As mulheres atraíam as vítimas até o local no Jardim Veraneio, e elas iam sem hesitar, pois já estavam condicionadas aos encontros. Porém, quando chegavam lá, era mortas.

O padrão adotado por Luiz e passado para os comparsas se baseava no homicídio por enforcamento com corda ou estrangulamento com as mãos, pois ele não gostava de ver sangue. Em seguida, enterrava os corpos de cabeça para baixo, já que dessa maneira facilitava a escavação das covas.