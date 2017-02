CRIME BRUTAL Trio filmou assassinato e tentou decapitar vítima na cachoeira do Ceuzinho Polícia apura se crime tem relação com guerra entre facções criminosas

Adolescente de 17 anos – que hoje completou 18 - e rapaz de 24 anos assassinaram homem, com idade entre 25 e 30 anos, que não teve identidade divulgada pela polícia, com quatro tiros. Depois disso, desferiram vários golpes de faca no corpo, arrancaram os braços e tentaram decapitar a vítima. Tudo foi filmado por outro menor. O crime brutal foi praticado na tarde de ontem, na cachoeira do Ceuzinho, em Campo Grande.

De acordo com o delegado Bruno Henrique Urban, da Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij), há suspeita de que o crime tenha relação com guerra entre facções criminosas, mas as circunstâncias serão apuradas nas investigações.

Ainda conforme o delegado, a polícia chegou até o trio durante investigação de um roubo a malote de R$ 60 mil de supermercado em Três Lagoas, cometido em 20 de janeiro. “Recebemos informação de que eles estariam em Campo Grande”, pontuou Urban.

O aniversariante – que responderá como menor, pois o crime foi cometido quando ele ainda tinha 17 anos - e o rapaz de 24 foram encontrados em residência no Bairro Zé Pereira, já o menor foi detido no Santo Amaro.

“As imagens do celular [do crime] já foram encaminhadas para a perícia”, explicou o delegado.