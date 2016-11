Campo Grande Trio é preso com droga e aparelho

que bloqueia rastreador de carros Denúncia anônima levou polícia até ponto de venda de drogas

Três jovens foram presos ontem à noite no bairro Noroeste, em Campo Grande, com maconha e aparelho usado no bloqueio de rastreadores de veículos.

Equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar foram até ponto de venda de drogas no bairro depois de denúncia anônimo. No local estavam Marlon Ávila Tavares, de 22 anos, Adriano Cabral, de 23, e Gabriel Moraes, de 18 anos.

Dentro da casa os polícia encontraram 11 quilos de maconha e aparelho que bloqueia rastreador. Os criminosos confessaram aos policiais que picape havia sido roubada recentemente e abandonado no bairro Santa Luzia.

Os três foram detidos e encaminhados para delegacia.