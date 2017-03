EXTRAORDINÁRIO Tribunal de Justiça muda horário

de atendimento de amanhã Mudança será só nessa quarta-feira devido à solenidade de posse

Horário de atendimento ao público do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS), dessa quarta-feira (8), foi alterado. Normalmente, o expediente é feito entre as 12h e 19h, mas amanhã será das 7h às 14h. O motivo da mudança se deve à posse dos novos desembargadores.

De acordo com nota da instituição, o horário é válido somente para o Tribunal de Justiça. No Fórum de Campo Grande e no Centro Integrado de Justiça (Cijus) o atendimento permanece inalterado.

Ainda em virtude da solenidade de posse, está suspensa sessão ordinária do Órgão Especial que estava prevista para o mesmo dia.

A solenidade de posse no cargo de desembargador dos juízes José Ale Ahmad Netto, Jairo Roberto de Quadros e Geraldo de Almeida Santiago será às 17 horas, no plenário do Tribunal Pleno do TJMS. Na quinta-feira, o atendimento volta a ser durante as tardes.