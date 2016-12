SUSPEITA DE FRATURA Bombeiros se mobilizam para levar confeiteiro de 300 kg ao hospital Conforme a mãe do rapaz, suspeita é de fratura na perna

Com suspeita de fratura na perna inchada, o confeiteiro Fabiano Ferreira, de 36 anos, que pesa 300 quilos, teve que ser levado para a Santa Casa de Campo Grande às pressas na tarde de hoje. Conforme a mãe dele, Izildinha Ferreira, de 61 anos, o filho fez raio x e aguarda por atendimento na área vermelha.

Para retirar o homem da casa e transportá-lo até a unidade hospitalar foram acionadas três viaturas do Corpo de Bombeiros e foi necessário ajuda de seis militares. De acordo com Izildinha, a crise da erisipela - doença infecciosa aguda, caracterizada por uma inflamação da pele, já se arrasta por 10 dias.

“Ele está com muita dor. Faz dias que está em crise que não passa. Há 10 dias que estou na casa dele”, informou a mãe ao ressaltar que foi “uma luta para fazer a locomoção”. Com a perna cada dia maior, Fabiano aguarda término do recesso judiciário, dia 7 de janeiro, para dar continuidade ao processo de aquisição do balão gástrico por meio judicial. Com o equipamento, Fabiano conseguirá perder cerca de 90 kg e estar apto para realizar cirurgia na perna.

O processo está sendo conduzido pelo advogado Rafael Dauria, que se sensibilizou com o caso de Fabiano e se dispôs a ajudar, assim como o médico endoscopista, Thiago Alonso Domingos, que já se dispôs a efetuar o procedimento médico assim que os materiais chegarem.

