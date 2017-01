Loteria Três ganhadores da Mega-Sena da Virada já procuraram a Caixa Econômica Federal Cada sortudo ganhou cerca de R$ 3,6 milhões

Dos dez ganhadores da Mega da Virada em Campo Grande, três já procuraram a Caixa Econômica Federal na manhã de hoje. O valor do prêmio foi cerca de R$ 3,6 milhões para cada apostador.

Segundo um funcionário da Lotérica Ferradura da Sorte, no centro de Campo Grande, onde a aposta foi registrada, ninguém compareceu a lotérica, mas a informação é de que três dos dez contemplados já foram direto ao banco responsável pelo pagamento prêmio.

Bolão de apostas com dez cotas realizado em Campo Grande acertou os seis números sorteados da Mega-Sena da Virada e faturou R$ 36.824.758,22 - prêmio ficou em R$ 3,6 milhões para cada.



O prêmio total, de R$ 220.984.549,30, foi dividido, ainda, com outras cinco apostas: Salvador (BA), Fortaleza (CE), Trizidela do Vale (MA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS) e Fazenda Vilanova (RS).

As dezenas sorteadas foram: 05 - 11 - 22 - 24 - 51 - 53.

Na quina, 1.665 apostadores levarão R$ 25.481,21 cada um. Outros 124.889 apostadores acertaram a quadra e receberão R$ 485,30 cada um.

A estimativa de prêmio para o concurso 1.891, a ser realizado em 4 de janeiro, é de R$ 2,5 milhões.