SERRARAM AS GRADES Três fogem do Presídio de Segurança Máxima da Capital Outros dois detentos também participaram da ação, mas foram contidos

Três homens fugiram do Estabelecimento Penal “Jair Ferreira de Carvalho”, o presídio de segurança Máxima de Campo Grande na madrugada de hoje.

Sivalter da Silva Rodrigues, de 19 anos, Anderson de Oliveira, 32, e Alisson Augusto Correia, 23, serraram as grades e pularam o muro com auxílio de corda artesanal. Outros dois detentos foram contidos.

Por volta das 3h, cinco presos da cela 116 do pavilhão 1B começaram a serrar as grades e deram início a fuga. Eles ainda romperam tela de proteção do presídio e passaram por três alambrados.

Agentes penitenciários perceberam a ação pelas câmeras de segurança e a Polícia Militar foi acionada. Dois presos acabaram desistindo da fuga enquanto os outros pularam o muro e ainda não foram encontrados.

Rodrigues cumpre pena por ameaça e injúria enquanto Oliveira e Correia respondem por roubo. Correia responde também por falsificação de documentos.