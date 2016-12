Campo Grande Três corredores comerciais são criados, mas melhorias dependem de ação da prefeitura Neste mês, Bernal sancionou três leis que transformam vias em corredores

Só neste mês de dezembro, o prefeito Alcides Bernal (PP) sancionou três projetos da Câmara Municipal que autorizam criação de corredor comercial em três vias de Campo Grande. Na prática, a lei autorizativa não traz mudanças imediatas para as regiões, porque ainda depende de regulamentação do próprio prefeito para que o projeto saia do papel.

Nesta segunda-feira (26), foram publicadas no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) duas leis sancionadas por Bernal que transformam a Rua Pontalina, entre a Vitor Mereiles e a Avenida Guaicurus, no bairro Universitário e a Rua Ana Luísa de Souza, entre a Gury Marques e a Rua dos Gonçalves, no bairro Pioneiros em corredor comercial.

Com as leis, define-se que desenvolvimento sustentável, novos investimentos, controle do solo, melhoramento do trânsito e do estacionamento sejam feitos, no entanto, para que tudo seja colocado em prática, a prefeitura tem prazo de 30 dias para regulamentação.

Situação semelhante aconteceu no dia 9 deste mês, quando a avenida 1º de Maio, no Jardim São Bento, também foi transformada em corredor comercial. No entanto, até agora não houve regulamentação das melhorias previstas no projeto.