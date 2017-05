TRANSTORNO Trecho da Avenida Euler de Azevedo

está interditado e obra vai até julho Drenagem e galeria de escoamento estão orçados em R$ 16,5 milhões

As obras do trecho da Avenida Euler de Azevedo, em frente ao Tênis Clube e do Córrego Imbirussu devem ser finalizadas até julho deste ano. O secretário de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Marcelo Miglioli, esteve na manhã de hoje para acompanhar os trabalhos e garantiu o prazo, justificando a demora. “Tivemos problemas com proprietário de empresa, mas já foi solucionado e voltamos aos trabalhos”, disse o secretário.

As obras estão orçadas em R$ 16,5 milhões e já tiveram dois aditivos de R$ 1,5 milhão, cada.

O trânsito, no trecho, está bastante prejudicado, com tráfego intenso. Passagem de veículos está sendo liberada gradativamente. O secretário declarou que o transtorno era inevitável. “Estamos tentando diminuir prejuízo, mas como é via urbana, não tem outra maneira de fazer galerias de escoamento sem interdição”, justificou.

Miglioli garantiu que o produto final vai melhorar a situação do trecho. “Vão fazer galerias para escoamento da água, parte da drenagem está pronta. O que falta é galeria do primeiro lote e drenagem do segundo”, disse o secretário.

A expectativa de Miglioli é de que as chuvas do período não prejudiquem a liberação das duas pistas, de 3,40 metros de rolamento, que estão interditadas desde hoje pela manhã.

Pontes

O programa do Governo do Estado para a produção de pontes está um pouco mais avançado. “Por ser via rural, fica mais fácil, pois não tem fluxo de carros”, disse o secretário de Infraestrutura.

Segundo Miglioli, o objetivo é construir 80 pontes e, no momento, 23 já foram entregues e 20 estão em fase de execução. “As chuvas também atrapalharam um pouco, mas na área rural a dificuldade é menor”, finalizou o secretário.

Readequação

A readequação da capacidade de tráfego da Avenida Euler de Azevedo teve início no fim de julho de 2016 e prevê a revitalização de 4,5 quilômetros. Para dar agilidade aos trabalhos, a obra foi dividida em dois lotes que estão sendo executados por duas empresas diferentes: a Anfer, que realiza o primeiro lote, no trecho que vai da Avenida Presidente Vargas até o Centro de Pesquisa e Capacitação (Cepaer) e o segundo lote ou rural, que vai da Cepaer até o entroncamento da MS-080, na saída para Rochedo. Os 4,5 quilômetros serão duplicados e passarão a contar com ciclovia.