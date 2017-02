VAI OU RACHA Tradicional bar de Campo Grande é demolido para dar lugar a farmácia Vai ou Racha era bastante conhecido por eventos culturais independentes

Tradicional em Campo Grande, conveniência Vai ou Racha, localizada no bairro São Francisco, foi demolida para dar lugar a uma farmácia. Local era conhecido por promover eventos culturais independentes.

Uma das proprietárias do local, Irene Araújo, disse ao Portal Correio do Estado que terreno foi arrendado para a rede Drogasil por cinco anos.

“Somos cinco pessoas que ficamos donos da área e três decidiram arrendar e dois não. Eu não queria, mas venceu a maioria e financeiramente era melhor”, disse.

Apesar de ser contra o arrendamento da área, que é herança de família, Irene disse que estava difícil manter o local funcionando por conta de questões burocráticas.

“A gente investiu na cultura, mas todo evento tem que pedir alvará para a Prefeitura e é complicado, não quer dar, depois veio a Lei Seca, tivemos que fechar mais cedo, vizinhos reclamam, vem polícia e fala que vai multar, é cansativo”, disse.

Além disse, Irene afirmou que prédio já era antigo e precisava passar por série de reformas, que custariam muito dinheiro e não compensava financeiramente manter o local.

Prédio começou a ser demolido no fim de semana e, no lugar, será construída nova estrutura para abrigar a farmácia. Segundo Irene, contrato é válido por cinco anos, podendo ser renovado por mais cinco.

Caso a rede desista do local no fim do contrato, toda estrutura construída ficará para a família.

VAI OU RACHA

Bar Vai ou Racha foi inaugurado há cerca de 60 anos por Luziano dos Santos, pai de Irene, que era dono de vários terrenos na região do São Francisco, conhecida na época como baixada do cascudo.

Conveniência ficou fechada durante um período, com prédio sendo alugado para terceiros, e reabriu há 20 anos, na rua 14 de Julho, sob comando de Irene. Ao lado, imóvel foi alugado para uma outra farmácia, que também foi demolido para dar espaço a Drogasil.

Entre os eventos promovidos no local estão principalmente shows do cenário punk rock, apresentações de grupos teatrais e "esquentas" para o carnaval.