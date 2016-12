Campo Grande Fim de contrato será revisto e organização da Capital levará mais de 1 ano, diz Trad Prefeito falou sobre decisão de Bernal em romper contrato com Solurb

Prefeito eleito que assume o comando de Campo Grande no próximo domingo (1º), Marcos Trad (PSD) se reúne no fim da manhã de hoje com o prefeito Alcides Bernal (PP) para debater sobre o cancelamento, por parte da prefeitura, do contrato com o Consórcio CG Solurb, responsável pela coleta de lixo e limpeza da cidade. Antes do encontro, Trad afirmou que estima levar mais de um ano para colocar a cidade “nos eixos”.

Marcos afirmou que foi pego de surpresa com a decisão de Bernal, anunciada ontem em coletiva de imprensa. A justificativa do prefeito é que investigação da Polícia Federal encerrada em dezembro do ano passado constatou irregularidades na contratação.

Por outro lado, a empresa rebate afirmando que decisão de desembargadores do Tribunal de Justiça avaliou como legal a contratação. Em nota divulgada nesta manhã, a prefeitura também rebateu a informação do consórcio afirmando que o processo judicial ainda tramita, ou seja, não houve decisão final sobre o caso.

Antes de se reunir com Bernal, o prefeito eleito avaliou como decisão unilateral a iniciativa do prefeito e disse que a situação não foi discutida com a equipe de transição. “O bom senso indica agora que a gente não pode ficar 15 ou 20 dias sem coleta de lixo, capinagem ou limpeza da cidade”, disse.

Marcos Trad também afirmou que antes de colocar em prática a série de iniciativas que tem planejado para a cidade, levará de 12 a 14 meses para organizar Campo Grande.

"Queria pegar Campo Grande para começar implantar nosso programa de governo, mas vamos ter pelo menos que botar a cidade em ordem".

FIM DA REUNIÃO

Depois de se reunir com Bernal, o prefeito eleito afirmou que conversou mais de 1 hora com o prefeito e que a decisão "íntima" de Bernal será mantida e que assim que Trad assumir o comando da cidade, decidirá o que será feito em relação ao fim do contrato.

"Vou pedir para o Tribunal de Contas e ao Ministério Público para saber o que é melhor para Campo Grande e que caminhos eu posso tomar".

*Matéria atualizada às 13h15 para acréscimo de informação.