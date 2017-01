AGENDA Trad busca em Brasília recurso

para Belas Artes e terminal de cargas Primeira visita do prefeito a Capital Federal inclui quatro ministérios

Quatro ministérios serão visitados, hoje, pelo prefeito Marcos Trad (PSD), em Brasília. Obras do Centro de Belas Artes e Terminal Intermodal de Cargas, além de outros 152 empreendimentos, compõe pedido de recurso federal para sua conclusão. Esta é a primeira ida de Trad a Capital Federal.

Secretários de Governo, Antônio Lacerda, e de Cultura e Turismo, Nilde Brum, acompanham o prefeito em negociação no Ministério do Turismo. Na pauta com o ministro Marx Beltrão, às 10h, está continuidade das obras do Centro de Belas Artes.

Diretor da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), Paulo Fernando, tem agenda intermediada pelo deputado federal petista Vander Loubet, às 11h30, com o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra.

Convênio com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), às 14h30, será debatido na autarquia com a presença do secretário de governo e da coordenadora da Central de Programas e Projetos Especiais, Catiana Sabadim. Na pauta está o Terminal Intermodal de Cargas.

A última reunião, às 16h, será com o ministro da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. No encontro estarão presentes, novamente, Antônio Lacerda e Catiana Sabadim.