futebol de várzea Torneios amadores agitam fim de semana em Campo Grande

Dois campeonatos amadores de futebol chegam em sua reta final e definem os campeões da temporada 2016, neste fim de semana. Com centenas de torcedores a cada rodada, os torneios foram as principais atrações esportivas na região dos bairros Vila Almeida e São Conrado, na Zona Oste da Capital. Em campo, as equipes participantes contam com atletas profissionais e até ex-jogadores como o zagueiro Dubinha - com passagem pelo Cene, Comercial e Palmeiras.

Neste ano, Dubinha atuou nos dois torneios amadores. Conseguiu, porém, chegar na decisão apenas do Campeonato Amador do Terrinha, defendendo a equipe Segunda Pele. A partida final será hoje, contra o Vó Maria/Recanto dos Amigos. (ver programação na tabela ao lado).

“Fizemos uma campanha muito boa, ganhamos todos os jogos do mata-mata. Sabemos que será um jogo difícil, mas também sabemos da possibilidade de vitória”, disse o ex-zagueiro, que pelo Cene, foi eleito o Craque do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2014.

A organização do torneio espera casa cheia na final. O campeonato que começou com 400 torcedores viu o público aumentando a cada rodada. “Na semifinal tivemos 2,5 mil pessoas assistindo. Esperamos 4 mil torcedores na final, assim como no ano passado”, diz Júlio Sérgio Marques, coordenador de marketing do torneio.

Em sua 18º edição, o Terrinha começou no dia 23 de abril com 28 equipes divididas em dois grupos. Todos os confrontos foram realizados aos sábados, no campo da Vila Almeida, na esquina das ruas Américo Brasiliense e Yokoama. Às equipes vencedoras serão distribuídos R$ 16 mil - o campeão ficará com R$ 6 mil.

O artilheiro e o goleiro menos vazado também serão premiados, com R$ 300 cada. O evento terá uma atração a parte com a chegada do Papai Noel, que distribuirá presentes paras as crianças. Para garantir a segurança do público, serão interditadas as vias no entorno do campo.

SÃO CONRADO

Em sua 7ª edição, o Campeonato de Futebol Amador do São Conrado termina amanhã, com a decisão entre as equipes Sayonara e Rio Negro. A partida serás às 10h, no campo do bairro. O torneio que começou no fim de agosto, reuniu 24 equipes, com os duelos aos domingos pela manhã.

Além de troféus e medalhas aos vencedores, a disputa oferece a melhor premiação do futebol amador nos campos da várzea sul-mato-grossense. Serão R$ 28,7 mil divididos entre as quatro melhores equipes, além de premiações individuais. O campeão receberá R$ 20 mil pelo título.

Dentro das quatro linhas, o saldo da temporada é positivo com 335 gols marcados em 137 confrontos. Uma média de 2,44 gols por partida até a fase semifinal. Já o público teve queda em relação a edições anteriores. Uma ordem judicial proibiu o uso de microfone na locução dos jogos. A prática era um dos atrativos do evento e animava a torcida.

“Infelizmente, um morador contrário à locução reclamou na Justiça. Isso prejudicou a todos, tivemos uma média abaixo, de 300 a 400 pessoas no início. Com a final (amanhã) esperamos pelo menos 1 mil pessoas”, explicou Everson Nunes, da Equipe Toque de Bola.

Por outro lado, a decisão entre Sayonara e Rio Negro será transmita ao vivo pela TV Educativa de Mato Grosso do Sul (canal 4). O confronto também está na grade de programação do Canal 156 da Net. Na internet, todos os lances poderão ser acompanhados no site: portaldaeducativa.com.br.