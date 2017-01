Campo Grande Tomadas de lixo doméstico, caçambas descumprem lei e não há fiscalização Elas estão por toda a cidade desde que aterro de entulhos foi fechado

Situação antiga nas ruas da Capital e que se intensificou desde que aterro de entulhos da cidade foi fechado, no início de dezembro, a presença de caçambas com lixo doméstico tomando vagas de estacionamento de carros causa transtornos para motoristas e descumpre lei municipal.

Antes de assumir o comando de Campo Grande, o prefeito Marcos Trad (PSD) afirmou, no mês passado, que pretende exigir dos caçambeiros que os depósitos sejam colocados dentro de terrenos ou canteiros de obras e não nas ruas, como acontece hoje.

A autorização para que as caçambas de entulho comercial, industrial e domiciliar sejam deixadas pelos caminhões em vagas de carros foi dada em março de 2010 pelo então prefeito de Campo Grande Nelson Trad Filho (PTB).

Na época, por meio de decreto, ficou determinado que as caçambas só poderiam ficar na rua se houvesse identificação do proprietário ou da empresa, informações sobre os resíduos transportados e ter 1,20m de altura. As regras também previam estacionamento perpendicular das caçambas em relação à calçada e manter distância da esquina de, no mínimo, cinco metros.

No decreto consta, ainda, que é proibido armazenamento de lixo doméstico e hospitalar nas caçambas, situação que atualmente, diante da quantidade de depósitos espalhados pela cidade, é descumprida.

SOLUÇÃO

No mês passado, o prefeito Marcos Trad afirmou que pretende encaminhar para Câmara de Vereadores ainda neste semestre projeto para que caçambas fiquem dentro das propriedades ou para que seja estabelecido horário para estacionamento nas ruas. Na época, o prefeito afirmou que estudo técnico seria feito para colocar a ideia em prática.

Além insegurança, há outros problemas, como transtornos e poluição. "É algo que incomoda muitas pessoas. Tem também a questão da sujeira", considerou o prefeito Trad.

O projeto, resultante de estudo técnico, deverá ser encaminhado à Câmara de Vereadores ainda no primeiro semestre. "Vamos dar urgência para isso", disse, acrescentando que a proposta será a de definir horários para o recolhimento de entulhos pelas caçambas ou determinar que elas sejam colocadas no interior das propriedades. "Teremos que ver a melhor forma", completou.