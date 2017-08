FERIADO FORENSE Judiciário de Mato Grosso do Sul

não terá expediente nesta sexta-feira Plantão funcionará normalmente para casos urgentes

O Judiciário — Tribunal de Justiça, Fórum e Centro Integrado de Justiça (Cijus) — de Mato Grosso do Sul não terá expediente nesta sexta-feira (11) em decorrência de feriado forense em comemoração ao Dia da Instituição dos Cursos Jurídicos.

Segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça, casos considerados urgentes como mandados de segurança, habeas corpus, requerimento de realização de corpo de delito e ação cautelar de busca e apreensão serão julgados normalmente durante o feriado.

MUDANÇA

O horário de funcionamento do TJ foi alterado, excepcionalmente, nesta quinta-feira (10), com expediente das 7h às 14h.

A mudança do horário de atendimento é em virtude da solenidade de posse dos aprovados no XXVII Concurso Público do Ministério Público de MS, que será realizada nas dependências do Tribunal.

A alteração do horário de expediente é válida somente para o Tribunal de Justiça. No Fórum de Campo Grande e no Centro Integrado de Justiça (Cijus) o atendimento permanece o mesmo.