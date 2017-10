MUDANÇAS Titular da Secretaria de Educação pede exoneração e adjunta assume a pasta Ilza Mateus de Souza pediu demissão alegando motivos pessoais

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Campo Grande tem novo titular a partir de hoje. Elza Fernandes Ortelhado, que atuava como adjunta, assume a pasta após o pedido de exoneração de Ilza Mateus de Souza. Esta é quarta troca de secretários desde o início da gestão de Marcos Trad (PSD).

Ilza pediu demissão por motivos pessoais. O decreto com a exoneração dela foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (31).

NOVA TITULAR

Elza Fernandes Ortelhado foi diretora da Escola Municipal Virgílio Alves de Campos durante 11 anos e adjunta na Escola Municipal Nazira Anache.

Ela também atuou como coordenadora pedagógica na Escola Municipal Danda Nunes e, desde o início desta gestão, atuava como secretária-adjunta da Semed.

Elza é formada em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física da Alta Paulista (Esefap), tem pós-graduação em Gestão Escolar e Políticas Públicas pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

BAIXAS

Outros três secretários foram substituídos em dez meses da gestão de Marcos Trad.

A primeira a pedir exoneração foi Evelyse Ferreira Cruz Oyadomari que atuava como titular da Secretaria Municipal de Gestão. Ela alegou motivos pessoais e problemas de saúde para pedir exoneração em fevereiro. A secretária-adjunta Maria das Graças Macedo, servidora de carreira, foi elevada para comandar o cargo.

No início do agosto, Maria Angélica Fontanari deixou a Secretaria de Assistência Social (SAS) também alegando motivos pessoais.

Quem assumiu foi José Mário Antunes da Silva que atuava como superintendente de gestão administrativa na SAS.

Pouco tempo depois, o diretor-presidente do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), Lauro Sérgio Davi, pediu para sair do cargo. Ele explicou que estava com divergência sobre a atual equipe que está trabalhando com ele e, por isso, não permaneceria.

Lauro foi substituído por Camilla Nascimento de Oliveira, que era assessora-executivo II do órgão.

