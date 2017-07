DUPLO HOMICÍDIO Tiroteio mata duas pessoas

e fere outra no Jardim Carioca Somente nesta semana, polícia já registrou três assassinatos na Capital

Helicóptero da Polícia Militar, equipe do Garras e viaturas dos Bombeiros e da PM deslocaram-se no começo da tarde de hoje para o Jardim Carioca, em Campo Grande, depois de suspeitos cometerem duplo assassinato e ferirem ao menos uma pessoa. Ainda não há nome de quem foi atingido pelos disparos.

O crime aconteceu na Rua Zacarias Mourão. Informações preliminares são que de as vítimas estavam em um Pegeout preto, com placas de Campo Grande. Suspeitos abriram fogo contra os ocupantes do veículo.

No bairro há um condomínio de apartamentos com mais de 800 famílias que vivem na região. A pessoa ferida foi socorrida pelos Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa.

Os tiros foram dados contra o veículo das vítimas, que foi encontrado por policiais militares estacionado em uma esquina.

A equipe do Portal Correio do Estado está no local para averiguar mais detalhes desse caso.

Com esse duplo homicídio, só nesta semana Campo Grande já registra três mortes violentas. A outra foi da musicista Mayara Amaral, 27 anos, que morreu depois de sofrer pancadas violentas no crânio. Esse caso já teve resolução por parte da Polícia Civil e os suspeitos estão presos.