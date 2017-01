FLAGRA Tijolos na calçada há três meses impedem passagem de pedestres no Bila Boas Leitor reclama do descaso do poder público e falta de fiscalização

Tijolos de um muro da Rua Fernão Dias, atrás do Clube dos Engenheiros, no Bairro Vilas Boas, há mais de três meses estão no chão. As fotos foram enviadas ao Portal Correio do Estado por leitor indignado com o descaso do poder público que, diante da situação, não realiza nenhum tipo de fiscalização.

O leitor pede que engenheiros apliquem a lei da acessibilidade no local, já que, nem pedestre e muito menos cadeirante consegue transitar pela calçada. Quem deseja fazer o trajeto tem que seguir pela via de rolamento e disputar lugar com os carros.

Ainda de acordo com o leitor, a avenida é de intenso movimento, o que acaba colocando em risco a integridade de quem precisa passar pela calçada, e não consegue.

