TEMPO Temporal que atingiu Campo Grande na sexta-feira teve ao menos 359 raios Segundo o meteorologista, o fenômeno deve se repetir nos próximos dias

28 OUT 2017

Pelo menos 359 raios caíram durante o temporal da noite desta sexta-feira (27), em Campo Grande. O registro foi feito pelo meteorologista Natálio Abrahão entre 18h e 21h e há previsão de que o fenômeno se repita nos próximos dias.

Conforme o meteorologista, a tempestade elétrica que ocorreu ontem é provocada por conta das altas temperaturas e elevada umidade relativa do ar que vem sendo registrada em Mato Grosso do Sul nos últimos dias.

"Além disso, um centro de baixa pressão que está no Paraguai influenciou bastante. Toda região centro sul do Estado teve o fenômeno, que é muito comum na Primavera e no Verão", explicou.

Ainda segundo Abrahão, há previsão de que o fenômeno se repita todos os dias até segunda-feira (30). Ontem as temperaturas ficaram entre 22ºC e 32ºC na Capital.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta de chuva com ventos que podem chegar a 60 km/h com queda de granizo em algumas regiões do Estado.