SANTA CASA Técnica de enfermagem aplica leite por engano em veia de bebê prematuro Menino foi levado às pressas para a UTI neonatal e segue internado

Bebê prematuro, nascido com 20 semanas e hoje com 70 dias de vida, teve leite materno injetado na veia na última quinta-feira (9), na Santa Casa de Campo Grande. Uma técnica de enfermagem injetou, por engano, o líquido na veia do menino.

A mãe do bebê procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Centro para denunciar o caso. Conforme a mulher, o bebê nasceu no dia 7 de setembro e permanecia na unidade desenvolvendo-se bem e ganhando peso.

No dia 10 de novembro, a mulher precisou viajar para Três Lagoas para visitar familiares e retornou à Capital no dia 13. Ao voltar de viagem, a mãe do menino recebeu a notícia de que ele havia sido internado novamente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, devido à incidente durante atendimento.

O erro da técnica de enfermagem aconteceu no dia 9 de novembro, por volta da meia-noite. A injeção foi feita na veia do bebê e isso causou complicações em seu estado de saúde.

A assessoria de comunicação da Santa Casa informou que quando a profissional percebeu o erro, comunicou imediatamente a equipe que estava de plantão e o prematuro foi levado para receber atendimento especializado de neonatologista.

“Ele passou por procedimento para retirar cerca de 12 ml de leite que estavam em uma das válvulas do coração. O líquido não chegou até o coração, mas sim parou na válvula. Ele já está se recuperando bem”, informou a assessoria.

Uma sindicância para apurar o que aconteceu foi aberta e a técnica de enfermagem suspeita de aplicar o leite na veia do bebê foi afastada.