DURANTE O TRABALHO Taxista para em avenida com radar e

tem carro invadido por assaltantes Crime ocorreu por volta da 1h45min desta segunda-feira, na Capital

Cumprimento à regra de trânsito custou o veículo de trabalhador, no início da madrugada de hoje, em Campo Grande. Ao parar em semáforo da Avenida Lúdio Martins Coelho, região do Bairro Leblon, taxista teve o carro invadido e levado por assaltantes.

A vítima, de 63 anos, contou para policiais que retornava de corrida no Bairro Santa Emília quando parou no semáforo e foi surpreendido pelo primeiro criminoso, que estava armado. Sob ameças, o ladrão sentou no banco de trás e, em seguida, entrou comparsa.

A dupla mandou o taxista continuar dirigindo e algumas ruas depois o trabalhador foi ordenado a descer do automóvel, modelo Siena, e os criminosos fugiram. Nenhum suspeito foi identificado e o caso registrado na delegacia plantonista do Centro.