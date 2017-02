SEQUESTRO RELAMPAGO Taxista é feito refém por bandidos que queriam usar carro em roubo Vítima foi obrigada a dirigir até joalheria, mas suspeitos desistiram do assalto

Taxista de 47 anos foi vítima de sequestro relâmpago, na tarde de hoje, em Campo Grande. Criminoso se passou por passageiro e rendeu a vítima para usar o carro em um roubo.

De acordo com o boletim de ocorrência, vítima estava em seu ponto, na esquina das ruas Dom Aquino e 14 de Julho, quando um rapaz chegou e pediu uma corrida até o Hospital Militar.

No caminho, homem pediu ao taxista para passar na rua Cândido Mariano, pois supostamente precisava pegar dinheiro em um mercado.

Na frente do estabelecimento estavam outros dois homens, que entravam no táxi, e o que já estava no veículo sacou uma arma e anunciou o assalto, dizendo para a vítima ficar calma pois eles só precisavam do carro para “fazer um serviço”.

Sob mira do revólver, taxista foi obrigado a dirigir até a rua Rio Grande do Sul, onde um dos criminosos o amarrou no banco traseiro e assumiu a direção.

Suspeitos falavam entre si sobre assaltar uma joalheria no bairro Santa Fé, mas desistiram depois de passarem na frente e notarem que local tinha seguranças.

Vítima foi abandonada amarrada dentro do veículo na rua Aquidauana. Bandidos fugiram levando dinheiro, celular e corrente de ouro do taxista.

Caso foi registrado como roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma.

Polícia investiga o caso e até o momento suspeitos não foram identificados.