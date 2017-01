Felpuda

Do alto de sua vivência, político das antigas tem dito que o ex-“reconduzido” não teve nenhum pudor em praticar vingança contra seus opositores. Atacou cruelmente a candidata tucana no primeiro turno e se juntou no segundo turno ao irmão do seu adversário-mor para, depois, entregar ao aliado uma prefeitura sem recursos e a cidade em frangalhos. Apostou que só no desgaste político-administrativo. Ester Figueiredo