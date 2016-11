ALÍVIO NO BOLSO Tarifa do ônibus na Capital permanece

no mesmo preço para 2017 Empresas que prestam serviço queriam aumento para R$ 3,68

21 NOV 2016 Por RODOLFO CÉSAR E TAINÁ JARA 18h:23

Ônibus convencional e executivo andam pela Rua 14 de Julho, no Centro - Paulo Ribas/Correio do Estado Saiba Mais Passagem de ônibus pode subir para R$ 3,56 Prefeito afirma que tarifa de ônibus não vai ter reajuste Tarifa sobe, frota fica estagnada e 230 mil ficam no aperto LDO prevê aumento de 3,16% no orçamento da Capital para 2017 A tarifa de ônibus em Campo Grande para 2017 vai ser mantida em R$ 3,25 para os veículos convencionais e R$ 3,95 no caso dos executivos. A confirmação dessa manutenção da tarifa foi divulgada hoje à tarde pelo prefeito Alcides Bernal (PP), durante reunião que realizou com equipe técnica do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O prefeito eleito Marquinhos Trad (PSD) estava presente no encontro e ressaltou que o acerto vai seguir sem alterações logo que houver a troca de comando do Executivo. O Consórcio Guaicurus, formado pelas empresas que prestam o serviço na Capital, pleiteavam que o valor da tarifa subisse para R$ 3,68, variação de 13,23%, acima da inflação prevista de 8,78%. Os estudos feitos pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (Agereg) apontaram a viabilidade de aumento para R$ 3,56 (9,53%). Bernal tinha se manifestado em 26 de outubro, afirmando que não haveria aumento. Contudo, se ele aplicasse o reajuste da inflação do período, tecnicamente não seria considerado majoração e, sim, correção inflacionária. Questionado se ele manteria os valores em R$ 3,25 e R$ 3,95, na época o prefeito esquivou-se de bater o martelo. O serviço de transporte público em Campo Grande vem sendo muito criticado pelos usuários. A Agereg recebeu essas informações e passou, neste ano, a vistoriar as garagens das empresas de ônibus para averiguar a qualidade da manutenção dos veículos. Soma-se a essa situação o cenário de que de 2014 até outubro deste ano o Consórcio Guaicurus ampliou sua frota em apenas dois ônibus para atender a cidade. A estrutura que presta o serviço na Capital é formada por 595 veículos para fazer o transporte de cerca de 230 mil pessoas. O reflexo é superlotação em dezenas de linhas. O consórcio é formado pelas viações Campo Grande, Cidade Morena, São Francisco e Jaguar Transporte Urbano. COMPENSAÇÃO "É importante informar que eu estarei encaminhando amanhã (22) para a Câmara Municipal o projeto referente ao ISS, a isenção dele para a tarifa de transporte coletivo urbano", explicou Bernal sobre a forma encontrada para garantir o congelamento do preço da passagem sem correr risco de possível judicialização das empresas na briga por aumento. O prefeito ainda fez questão de cutucar o governo do Estado e pediu que novamente houvesse a redução de tributo sobre o diesel. "Gostaria muito que o governo do Estado fizesse sua parte, porque o tributo sobre o combustível impacta muito forte sobre a tarifa", sugeriu. Essa renúncia de receita já consta na Lei de Diretrizes Orçamentários (LDO) de 2017 e totaliza R$ 10.839.711,53.

