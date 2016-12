Campo Grande Tarifa do ônibus aumenta amanhã,

mas valor só será definido hoje Valor anunciado foi de R$ 3,53, mas deve haver arredondamento

Liberado ontem pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), o reajuste do valor da tarifa de ônibus em Campo Grande começa a valer a partir de amanhã (21). Titular da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados da Capital (Agereg), Ritva Queiroz, afirmou que valor será definido ainda hoje.

O aumento da tarifa, de R$ 3,25 para 3,53, foi definido pelo prefeito Alcides Bernal (PP) no início do mês, mas acabou suspendo pelo TCE, em razão de medida cautelar. Ontem houve revogação da medida e o aumento está liberado.

Segundo a titular da Agereg, o que ainda falta definir é se haverá arredondamento do valor em razão de dificuldade de troco. Com isso, o vale transporte pode custar R$ 3,50 ou R$ 3,55. “Vamos definir isso hoje e o novo valor começa a valer amanhã”, afirmou.

REAJUSTE LIBERADO

Conforme consta em nova decisão, comissão formada por técnicos do TCE-MS para analisar os cálculos que levaram ao reajuste aprovaram a medida do governo municipal. Outro questionamento do conselheiro era de que a data-base para aumento deveria ser em março, mas documento apresentado em resposta a Chadid atualizou o período para ser determinado o novo preço.

O conselheiro ressaltou que a prefeitura só atualizou a data para a fiscalização do Tribunal neste mês. "O reajuste deflagrado pelo Decreto Municipal n. 13.012/2016 apresenta-se matematicamente compatível com os índices e as fórmulas estabelecidas no item 3.7 do Contrato de Concessão n. 330/2012", informou decisão de Ronaldo Chadid.

A nova decisão foi encaminhada ao prefeito Alcides Bernal (PP) para promover o reajuste da tarifa de ônibus. O preço atual é de R$ 3,25 e o estudo técnico da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (Agereg) indicou aumento para R$ 3,56, com arredondamento para R$ 3,55.

MAIS AUMENTO

Publicação feita hoje no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) estabelece reajuste das tarifas cobradas pela empresa responsável pela concessão do Terminal Rodoviário de Campo Grande, entre elas a tarifa de embarque.

A partir do dia 1º de janeiro, a taxa de embarque estará 10,97% mais cara. A gratuidade para passageiros que têm esse direito continua em vigor.