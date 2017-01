NOVA REGRA Tapa-buraco na Capital só será

pago com assinatura de moradores Medida tem relação com escândalos anteriores envolvendo o serviço

Moradores de Campo Grande terão de assinar documento comprovando a realização do tapa-buraco para que o serviço seja pago pela Prefeitura. A nova regra foi anunciada tem relação com escândalos anteriores, como a cobertura de "buraco fantasma".

“Vão ter que pegar duas pessoas do povo e elas que vão ser testemunhas de que realmente fizeram o trabalho e taparam o buraco. Se não tiver duas testemunhas populares, eu não vou pagar”, declarou o prefeito Marcos Trad (PSD).

O chefe do Executivo pontuou ainda que “essa história de só um fiscal atestar é muito flexível. Então, vamos pegar a assinatura de populares”, justificou.

Ao todo, 15 equipes estão trabalhando no serviço de tapa-buraco em Campo Grande, mas o número pode subir para 30 já que, na semana passada, parceria foi firmada com o Governo do Estado para aumentar o número de pessoal.

Vamos criar uma equipe própria de fiscalização junto a estas empresas e eles e a população serão verdadeiros fiscais para saber se o trabalho está sendo bem executado”, finalizou o prefeito.