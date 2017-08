taveirópolis Suspeitos entraram em loja

para tentar executar comerciante Tiago Paixão precisou ser levado para Santa Casa com tiro no rosto

Os suspeitos que tentaram executar Tiago Paixão Almeida, de 30 anos, em Campo Grande, entraram no comércio que ele é proprietário pedindo para comprar uma bateria. No momento que houve os disparos, mais duas pessoas estavam no local, o pai de Tiago, Francisco Cavalcante de Almeida, 63 anos, e um funcionário, mas nenhum deles ficou ferido.

A vítima tinha acabado de voltar do almoço e estava sentada em um banco. Quem fazia o atendimento, no primeiro momento, era o funcionário e Francisco. Tanto é que os dois atiradores chegaram a conversar no local e só começaram a atirar quando Tiago foi atender um dos homens.

"Eles entraram na loja e pediram para comprar uma bateria. Um ficou no salão enquanto o outro foi na direção do Tiago. Ele cumprimentou: 'Opa chefe', e os homens começaram a atirar", descreveu Francisco, que não ficou ferido.

Depois de tiros próximos à vitima, os atiradores fugiram e continuaram a disparar. Por isso o comércio ficou com marcas de balas na porta e na parede.

Policiais da 6ª Delegacia de Polícia Civil vão investigar a tentativa de homicídio. Conforme verificado por investigadores, foram encontrados dois tiros de pistola .380 e quatro de revólver .38.

A vítima ficou ferida no tórax e no rosto e foi para Santa Casa de Campo Grande por meios próprios.

O CASO

Enquanto trabalhava em sua loja de autopeças em Campo Grande, Tiago Paixão Almeida, 30 anos, sofreu atentado hoje. O comércio fica na Rua Eva Lacerda Faria, no bairro Taveirópolis, em Campo Grande. Dois suspeitos, que chegaram no local em uma moto CG 150 cc, abriram fogo por volta das 14h30. Foram ao menos sete disparos.

Essa foi a segunda tentativa de assassinato que Tiago sofreu no período de dois anos.

Policiais militares do 1º Batalhão que atenderam a tentativa de assassinato relataram que Tiago possivelmente conhece os atiradores. Contudo, não foi mencionado o nome deles.

A vítima cumpre pena e está em condicional. O comerciante tem passagens por tráfico de drogas e porte de arma de fogo.

Policiais militares da Rotac e da Força Tática foram instruídos a realizar rondas para tentar localizar os atiradores.