assassinato brutal Suspeitos de matar musicista

de 27 anos ficam em silêncio Três pessoas estão presas envolvidas no crime

Os três envolvidos na morte da musicista Mayara Amaral, 27 anos, ficaram em silêncio no segundo depoimento prestado à Polícia Civil, hoje à tarde.

Luis Alberto Bastos Barbosa, 29 anos, Ronaldo da Silva Olmedo, 30, e Anderson Sanches Pereira, 31, não responderam a nenhuma pergunta feita pela delegada Gabriela Stainle, da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), responsável pela investigação.

O advogado Conrado de Sousa Passos, que representa Luis Alberto – o qual tinha um envolvimento com a vítima –, disse que os questionamentos já foram respondidos quando ocorreu a prisão dos três.

“Foram perguntas que já tinham sido feitas pelo delegado do flagrante, quantas pessoas estavam no motel e se mais alguém participou da ocultação do cadáver. Ele [Luis Alberto] não falou nada”.

O defensor informou também que vai aguardar a conclusão do inquérito para pedir a liberdade provisória do cliente. “A segunda opção seria o habeas corpus. Mas, como os fatos são recentes, vamos aguardar os resultados das perícias para poder requerer. Deve ocorrer dentro de duas ou três semanas”, disse Passos.

O interrogatório durou aproximadamente uma hora e, em seguida, os três foram novamente conduzidos para o Presídio de Trânsito (Ptran) de Campo Grande, onde estão presos.

As investigações apontaram que Luis Alberto e Ronaldo estiveram em um encontro com Mayara, em circunstâncias ainda não esclarecidas. Eles tinham a intenção de roubá-la.