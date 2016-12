FARSA DESCOBERTA Suspeito usa documento falso

há 4 meses para escapar de três crimes Exames ajudaram a revelar nome verdadeiro de investigado

Investigadores da Polícia Civil de Campo Grande descobriram que homem de 32 anos usava identidade falsa há pelo menos quatro meses para confundir investigações de crimes de furto, roubo e receptação.

Com o nome falso, o suspeito também chegou a ser conduzido para a delegacia e apresentou essa documentação. No sistema de informação policial constava as duas identidades.

Hoje pela manhã, o policial civil que acompanha o caso apresentou detalhes na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga para que houvesse registro do boletim de ocorrência.

Foi apurado na sexta-feira pela equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) que Ronaldo Perassa Pereira estaria envolvido em furto ocorrido a uma loja de roupas na Rua Sebastião Lima, no Jardim Monte Líbano, no dia 1º. Ao ser abordado, ele apresentou identificação de Josimar da Silva Correa, de 28 anos, que, inclusive, já tinha ficha na polícia. Ele acabou liberado porque não era flagrante e também não havia mandado de prisão.

Na segunda-feira (5), Instituto de Identificação emitiu resultado de exame que confirmou a verdadeira identidade de Ronaldo Pereira e que as digitais dele foram encontradas no local do furto.

Em nome de Josimar os policiais encontraram registradas ocorrências de receptação e de roubo, este último feito pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubo e Furto (Derf).

Os investigadores foram novamente atrás de Ronaldo e o encontraram na Avenida Bandeirantes, no bairro Vila Marcos Roberto.

O delegado Tiago Macedo dos Santos fez a ocorrência de falsa identidade contra Ronaldo Pereira. As investigações continuam para apurar detalhes dos crimes e agora será preciso confirmar que Josimar, na verdade, não existiu.