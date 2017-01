CAMPO DE FUTEBOL Suspeito se apresenta e confessa que matou rapaz a tiros no Jardim Centenário Crime aconteceu no dia 31 de dezembro de 2016

Welson Alexandre de Oliveira da Silva, de 23 anos, suspeito confesso de ter executado Max Wilian da Silva, no dia 31 de dezembro de 2016, no Bairro Jardim Centenário, em Campo Grande, se apresentou, na tarde de hoje, na 5ª Delegacia de Polícia da Capital.

Conforme o delegado responsável pelo caso, Jairo Carlos Mendes, investigação da polícia concluiu que o crime ocorreu após briga por ponto de venda de drogas. "Um dia antes do crime a polícia fiscalizava a região para encontrar traficantes. Na ocasião, foi encontrada porção de droga em campo de futebol da região conhecido como ponto de usuários e tráfico", explicou o delegado.

Diante da situação, Welson e mais dois adolescentes foram indicados pela polícia como donos da droga. Porém, Welson alegou que a substância era de propriedade de Max e pediu que ele assumisse a culpa.

Após desentendimentos os dois rapazes trocaram ameaças e acusações. No último dia do ano, Welson saiu de carro acompanhado de um menor de idade e executou Max, com arma calibre 3.57, no campo de futebol. Um tiro acertou o pescoço de Max, que, mesmo caído no chão, foi atingido por mais três tiros na região da cabeça.

De acordo com o advogado de Welson, Jakson Yamashita, o cliente ficou com medo das ameaças sofridas por parte de Max e voltou para casa pegar arma no intuito de se defender.

O suspeito, que tem passagem por outros crimes, confessou que matou Max e, depois da execução, jogou a arma em córrego da cidade. Welson aguarda em liberdade decisão do Ministério Público para saber se pede ou não prisão preventiva.