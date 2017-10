golpes de facão Suspeito que matou homem em bar

teria se negado a comprar caixa de som A vítima ofereceu o aparelho para poder comprar drogas, disse suspeito

30 OUT 2017

O suspeito de assassinar Fernando da Conceição Silva, de 28 anos, a facadas apresentou-se na 4ª Delegacia de Polícia Civil, em Campo Grande. Fábio de Oliveira Barbosa, de 36 anos, foi até a unidade junto ao advogado e contou que o crime, ocorrido em 10 de maio de 2017, foi motivado por venda de uma caixa de som.

Conforme divulgado pela Polícia Civil, “Fabinho” disse que conhecia a vítima e que nunca havia tido nenhum desentendimento anterior com ele. No dia em que o assassinato aconteceu, o suspeito afirmou que saiu do trabalho e resolveu ir até um bar.

No trajeto, na versão de Fábio, ele passou em frente a casa de Fernando e foi chamado, mas não deu atenção. Logo mais, no estabelecimento, Fernando chegou no bar agitado e oferecendo para venda uma arma que ele afirmava ter.

Fábio teria se negado a comprar a arma, mas aceitou comprar de Fernando uma caixa de som. Ao ver as condições da caixa de som que a vítima estava vendendo, Fábio desistiu da compra e isso teria deixando o rapaz irritado.

Ainda na versão do suspeito, Fernando tentou agredi-lo e ele correu para os fundos do local, onde estava sua motocicleta e um facão, que usava para confeccionar cercas. Para se defender, segundo ele, Fábio acertou golpes de facão contra a vítima, que morreu no local.

Fábio de Oliveira Barbosa foi indiciado por homicídio doloso, com pena prevista de seis a vinte anos de prisão.