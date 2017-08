Honda 300 Suspeito furta moto logo depois

de acidente em Campo Grande Veículo ficou estacionado na via porque não pegava

Depois de sofrer um acidente na Rua dos Andradas, na Vila Duque de Caxias, em Campo Grande, vítima deixou a moto estacionada porque não pegava. O motociclista é sobrinho da dona do veículo e hoje pela manhã a proprietária foi buscar a Honda 300, mas ela tinha sido furtada.

A moto, com placas OOT 1754, estava com o sobrinho da proprietária no sábado (26). O acidente foi na tarde de ontem e depois de registro, o veículo foi liberado porque estavam em dia.

Como ela não funcionava, o motociclista preferiu estacioná-la na rua e foi buscar socorro. Só foi possível buscá-la hoje pela manhã, mas alguém já tinha furtado a moto.

A dona da Honda 300, de 57 anos, comentou à Polícia Civil que não encontrou possíveis testemunhas do crime. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.

A delegada Priscilla Anuda Quarti foi a responsável por registrar o B.O e a placa do veículo foi lançada no sistema de alerta da polícia. Até a publicação desta matéria, ela não tinha sido recuperada.