INVESTIGAÇÃO Suspeito de série de roubos a caminhonetes na região central de Campo Grande é preso Ele será apresentando à imprensa amanhã para identificação de vítimas

Suspeito de ser responsável por série de roubos à caminhonetes, em Campo Grande, Everton Carvalho Correia, de 20 anos, conhecido como “Gigante”, foi preso pelos investigadores da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv).

Crimes aconteceram nos meses de julho, agosto e outubro deste ano, quando foram roubadas duas caminhonetes modelo Toyota Hillux, duas Mitsubishi L-200 e uma Chevrolet S-10.

Conforme o delegado responsável pelas investigações, Gustavo Ferraris, já existiam três inquéritos finalizados sobre o crime, um em andamento e mais um inquérito foi instaurado.

Locais escolhidos pelos criminosos para cometer os roubos era a região central da Capital, em bairros como Monte Castelo, Chácara Cachoeira e Vila Glória.

Também estão presos mais quatro suspeitos de estarem envolvidos nos crimes, sendo: Jhonatan Quirino Alves, de 20 anos, João Wellington da Silva Nogueira, 22, Ewerton Araújo Roque, 21, e Alexandre Urbano da Silva, de 18. Desses, apenas Jhonatan não tinha passagens pela polícia, enquanto os demais, histórico vai de tráfico de drogas a roubos, furtos e receptação.

CASOS

O primeiro caso investigado, um comparsa de Everton foi preso pelo roubo a uma Toyota Hillux depois que a vítima reagiu e conseguiu tomar a arma da dupla.

No segundo, supostamente ocorrido em agosto, as vítimas foram abordadas na porta de casa e rendidas. Elas permaneceram amarradas e mesmo assim, reagiram e conseguiram dominar o comparsa que estava os vigiando.

No último caso, um dos bandidos e um motorista foram presos fugindo pela Polícia Militar com o veículo roubado, quando capotaram na rodovia. Na primeira ação criminosa o suspeito esqueceu os documentos pessoais no carro, o que possibilitou sua identificação.

Apenas uma caminhonete não foi recuperada, sendo uma Toyota Hillux, roubada no primeiro crime, em julho. Everton será apresentado à imprensa amanhã (1º) para que olhas pessoas possam identifica-lo como responsável de outros roubos.