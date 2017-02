DESFECHO Suposto furto de som e galão de combustível motivou assassinato Vítima foi morta por dois irmãos e o primo deles, de 16 anos

Homem encontrado morto na manhã de segunda-feira (21), em matagal no Jardim Colúmbia, em Campo Grande, foi assassinado em represália a furto de aparelho de som e galão de combustível que teria praticado. A vítima foi identificada como Everton Carvalho da Cruz, 28 anos, que estava desaparecido desde o último dia 16. Os irmãos Júlio César Firmo, 18, e Gabriel Firmo Pimentel, 20 anos, foram presos e o primo deles, adolescente, de 16 anos, apreendidos como autores do crime.

Em entrevista coletiva na manhã de hoje, o delegado responsável pela investigação, Weber Luciano Dias, contou que Everton teria furtado som e galão de combustíveis da casa de Gabriel e Erverton. Revoltados, os irmãos resolveram fazer justiça com as próprias mãos, planejaram e executaram o assassinato.

Em depoimento, os presos confessaram que agrediram Everton com soco inglês, murros e chutes quando ele seguia por calçadão do Bairro Morada Verde, na noite do dia 16. Desacordada, a vítima foi colocado no carro Chvett de Gabriel. Enquanto transitavam pela cidade, Everton acordou e acabou morto com golpes de faca. O corpo foi abandonado em matagal no Jardim Colúmbia e só foi encontrado cinco dias depois, após denúncia de moradores que sentiram forte mau cheiro pela região.

Após cometer o crime, os irmãos que contaram com o auxílio do adolescente, de 16 anos, retornaram para casa, retiraram bancos do carro para lavar e limpar marcas de sangue, com o objetivo de destruir provas, na avaliação do delegado.

O trio foi encontrado por policiais ontem (22). O garoto já está na Unidade Educacional de Internação (Unei), Gabriel e Júlio seguem em delegacia, aguardando autorização da Justiça para serem levados para unidade prisional.