TRIO DO CRIME Supeito de roubo preso pela polícia usava dinheiro para pagar contas da sogra Derf interceptou os três homens quando pretendiam assaltar empresário

Equipe de investigação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) descobriu esquema que resultaria no assalto a um empresário que estava transportando R$ 72 mil na Avenida Guaicurus, na Capital, hoje.

Os três suspeitos foram presos e eles estão ligados também a outro roubo, ocorrido no dia 13 de outubro, em Bandeirantes. O assalto foi a um supermercado e foram levados R$ 90 mil.

Deivison Silva Trajano, 26 anos, Fernando Cárceres Ribeiro, 21 anos e Dilnan Alves da Silva, 22 anos, viviam do crime e dividiam o dinheiro. Nesse assalto de R$ 90 mil, Silva e Ribeiro relataram aos policiais que compraram carro e moto, enquanto Dilnan usou sua parte para pagar conta da sogra, que mora em Ribas do Rio Pardo, e outra parte foi usada para "noitadas".

Os dois primeiros investigados têm outras passagens policiais e estavam presos até setembro. Dilnan era réu primário.

Foi possível prender os três na tarde de hoje porque a Derf recebeu denúncia sobre o possível roubo e foi feito monitoramento. Eles ocupavam carro Gol e dentro do veículo havia arma de fogo municiada, capuz e luvas. O trio já era investigado pela participação no crime cometido no interior e o delegado de Bandeirantes, Antenor Batista da Silva Júnior, trabalhava em conjunto com a delegacia especializada.

"Recebemos a informação sobre o roubo a um empresário marcado para hoje, na Avenida Guaicurus, perto do museu. Fomos para o local e encontramos os três. Eles confessaram que fariam o roubo", explicou o delegado Reginaldo Salomão.

BASE DE INFORMAÇÕES

As vítimas dos suspeitos eram escolhidas a partir de informações diversas que eles recebiam de comparsa ou mesmo descobriam na rua.

O assalto em Bandeirantes foi arquitetado depois que os presos ficaram sabendo que o dono do supermercado tinha feito empréstimo de R$ 90 mil. A conversa foi monitorada em um bar da cidade.

Sobre o empresário que seria roubado hoje, a polícia não deu detalhamento de como os suspeitos descobriram o roteiro da vítima. "É um alerta para os empresários evitarem transportar dinheiro", ressaltou o delegado da Derf.

Fernando, Dilnan e Deivison foram presos por porte ilegal de arma e associação criminosa. A investigação continua para verificar a prática de outros crimes que eles teriam praticado.

A moto CB 300, comprada por Fernando, e o Gol vermelho, adquirido por Deivison, tudo com dinheiro do assalto, foram apreendidos. Dilnan, que era o motorista da dupla e usava o próprio carro, um Gol também, foi recolhido.