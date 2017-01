Depois de cinco dias Solurb retoma limpeza urbana e também fará manutenção de bocas de lobo Prefeito disse que "pechinchou" e serviços adicionais não serão cobrados

Por determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), concessionária CG Solurb retomou hoje os serviços de limpeza de canteiros, praças e pintura de meio-fio que estavam suspensos em Campo GRande. A pedido do prefeito Marcos Trad (PSD), empresa estenderá os serviços para a manutenção de boca de lobos.

Ex-prefeito Alcides Bernal anulou contrato com a Solurb poucos dias antes de terminar o mandato, sob justificativa de irregularidades apontadas em relatório da Polícia Federal. Com o fim da contratação, serviços de limpeza foram suspensos, mas coleta de lixo foi mantida pelo prazo de 60 dias.

Ontem, TCE determinou o restabelecimento do contrato e o retorno dos serviços que estavam paralisados.

Conforme Marcos Trad, foi pedido o retorno imediato e por volta de 13h30 todos os cerca de 1,2 mil trabalhadores voltaram ao trabalho em todas as regiões da Capital.

Por conta do tempo em que limpeza ficou paralisada, por cinco dias, empresa estima que será necessário uma semana para normalizar o serviço.

Além dos serviços previstos em contrato, de coleta de lixo e limpeza urbana, Marcos Trad diz que conversou com o responsável pelo consórcio e, por meio de pechincha, conseguiu “vários ganhos de serviço que não serão colocados na ordem de serviço”.

Ou seja, Solurb também fará a manutenção das bocas de lobo sem que a prefeitura precise pagar a mais pelo serviço. Escolas, Centros de Educação Infantil (Ceinfs) e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) serão capinados por equipes do consórcio antes do início do ano letivo.

Sobre irregularidades no contrato, apontadas em investigação da Polícia Federal e Ministério Público Estadual (MPE), prefeito afirmou que vai aguardar decisão de mérito do TCE para decidir se contrato será mantido ou rescindido.

“Decisão do órgão de controle que determinou que a prefeitura restabelecesse o contrato, eu não tenho como desobecer essa decisão. Eles continuam a investigação e se sobrevier um fato novo, ai sim a gente tomaria uma medida diferente”, disse.