Limpeza Solurb considera rompimento de contrato “ato insano e maquiavélico” de Bernal Prefeito rompeu contrato com base em investigação da Polícia Federal

Um dia depois do prefeito Alcides Bernal (PP) anunciar que rompeu contrato com o consórcio CG Solurb, responsável pela coleta de lixo e limpeza da cidade, a empresa considerou a atitude do prefeito como ato “insano e maquiavélico”.

Em nota divulgada nesta manhã, o consórcio afirmou que desembargadores do Tribunal de Justiça já consideraram o contrato como legal e que, por isso, o rompimento não se justifica.

Ontem, ao anunciar o fim do contrato, o prefeito afirmou que a decisão foi tomada baseada em irregularidades constatadas pela Polícia Federal em investigação encerrada em dezembro do ano passado. Segundo a prefeitura, a Solurb fará coleta de lixo por mais 60 dias, mas outros serviços até então de responsabilidade do consórcio serão feitos por equipes da prefeitura.

Ainda conforme a Solurb, o cancelamento “demonstra de forma clara e inequívoca a desesperada tentativa do prefeito de ampliar ainda mais o caos em que se encontra o município, para de forma maquiavélica e revanchista, desviar o foco das atenções dos campo-grandenses quanto aos resultados nefastos de sua incompetência administrativa”, disparou.

O consórcio criticou a gestão também afirmando que Campo Grande passou de Cidade Morena para Buracolândia. Em relação ao rompimento do contrato, a empresa afirma que adotará medidas judiciais para reverter o “ato insano”.