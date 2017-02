CRIME EM LAVA A JATO "Só quem é louco para fazer este tipo de coisa", diz família de adolescente violentado Garoto morreu hoje, na Santa Casa, depois de ficar 11 dias internado

Inconsoláveis, familiares do adolescente de 17 anos, que morreu hoje, na Santa Casa, pedem justiça. Eles querem a prisão do patrão e de um colega de trabalho do menino que o violentaram em um lava a jato, no dia 3 de fevereiro, no Jardim Morumbi, em Campo Grande.

“Só quem é louco para fazer este tipo de coisa”, declarou Elsom Ferreira da Silva, de 52 anos, tio da vítima. Ele afirmou que advogado já foi acionado para entrar com pedido de prisão preventiva da dupla de agressores. “Não queremos que fiquem soltos. Queremos justiça”, declarou.

Ainda conforme o tio, o menino relatou que os agressores abaixaram sua calça para cometer o abuso. “Ficou constrangido de falar a verdade [diante de duas assistentes sociais], mas tiraram [a roupa] mesmo”, contou o tio.

CRIME

Há onze dias, mangueira de ar foi introduzida no ânus do rapaz pelo patrão e colega de trabalho em lava jato na Vila Morumbi. O local chegou a ser incendiado. Já em depoimento à polícia, os agressores alegaram que tudo se tratava de uma “brincadeira” e foram liberados logo em seguida.

Perfurações levaram a retirada do intestino grosso do adolescente, que teve quadro estabilizado cinco dias depois do crime. Era ele quem mantinha a família há um mês com o que ganhava lavando carro, pois a mãe não trabalha e o pai tem câncer.

Campanha na internet, criada pelo publicitário Wilame Morais, busca arrecadar recursos financeiros para a família que sofre mais uma vez com o agravamento do quadro de saúde do adolescente.

LESÃO CORPORAL

Apesar da gravidade dos ferimentos, o delegado Paulo Sérgio Lauretto, da especializada na repressão aos crimes contra a criança e adolescente (Depca), classificou o ato como "brincadeira inconsequente" e registrou o caso como lesão corporal grave, com pena máxima de cinco anos de prisão.

Na ocasião em que os dois se apresentaram à polícia, não foi cogitado pedido de prisão.