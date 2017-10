buracos Situação se repete e ruas

se tornam 'queijo-suíço' de novo Independente do bairro ou região, vias acumulam crateras depois das chuvas

Com apenas três equipes próprias da prefeitura, o serviço de tapa-buraco em Campo Grande não vence as chuvas e a degradação do asfalto volta a tomar conta das ruas. No ano passado, durante o último trimestre, as vias ser tornaram verdadeiro queijo-suíco, situação que se repete agora.

A reportagem do Correio do Estado percorreu alguns bairros em diferentes regiões da Capital e encontrou várias erosões, algumas aguardando há pelo menos um mês pelas equipes de conserto, conforme moradores.

No Jardim Veraneio, região leste da Capital, alguns buracos começam a aparecer desde a entrada do bairro, em frente da Associação Médica de Mato Grosso do Sul, na avenida Carlinda Pereira Contar. Assim como na avenida Ministro João Arinos, onde há também uma sequência de buracos.

Do outro lado da cidade, na avenida Bandeirantes, o problema já é velho conhecido dos comerciantes da região.

“Esses aí abriram na última chuva. E são os mesmos buracos sempre. A equipe vem, tapa e quando chove abre de novo. Essa é a rotina de Campo Grande. Toda chuva o buraco volta. A única solução é recapear aqui mesmo”, disse o empresário Allex Castelo, 32, ressaltando que já viu inúmeros acidentes em frente da sua loja por conta dos buracos. “Já teve um monte. Pneus estourando, motoqueiro caindo, carro batendo ao desviar do buraco”.

