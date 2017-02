PROGRAME-SE Shoppings, supermercados... Veja o que abre e fecha no Carnaval em Campo Grande

Órgãos públicos

A Prefeitura de Campo Grande e o governo de Mato Grosso do Sul decretou ponto facultativo na segunda e terça-feira (27 e 28) e até às 13h da quarta-feira de cinzas (1º).

A Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores e o governo de Mato Grosso do Sul ainda não publicaram informações sobre o expediente.

Comércio

As lojas funcionam na segunda-feira e fecham na terça-feira de Carnaval, dia 28. Na quarta-feira de cinzas, dia 1º, abrem ao meio-dia.

Supermercados

Os supermercados de Campo Grande funcionarão normalmente durante o Carnaval.

Shoppings

O Shopping Campo Grande terá o funcionamento inalterado;

O shopping Norte Sul Plaza abre das 12h às 20h na terça-feira e na quarta-feira, das 12h às 22h;

No Bosque dos Ipês, o funcionamento na terça-feira das lojas-âncora é das 12h às 21h, as lojas-satélite abrem das 14h às 20h, e as áreas de lazer, das 11h às 22h;

O Pátio Central abre na segunda-feira, das 8h30min às 16h, na terça-feira fica fechado, e na quarta-feira, as lojas funcionam das 10h até as 20h.

Lotéricas

Cada uma tem sua própria programação. A maioria deve abrir na segunda-feira, dia 27, fechar na terça-feira e reabrir na quarta-feira de cinzas depois do meio dia.

Bancos

As agências fecham nos dias 27 e 28 e voltam a funcionar na quarta-feira de cinzas depois das 12h.

Judiciário

Não haverá expediente no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, segunda, terça e quarta-feira da próxima semana.

O plantão judiciário funcionará normalmente para os casos considerados urgentes como: mandados de segurança, habeas corpus, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de busca e apreensão e aqueles que exijam providência imediata.

Correios

As agências do Correios não abrem na segunda e terça-feira. O funcionamento volta ao normal a partir do meio dia de quarta-feira.

Centros de saúde

As unidades de saúde 24h atenderão normalmente durante o Carnaval.