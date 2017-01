DANOS MORAIS Shopping condenado a pagar R$ 50 mil a casal sequestrado em estacionamento Vítimas foram abordadas por homens armados e deixadas em rodovia

O Shopping Norte e Sul Plaza foi condenado a pagar R$ 50 mil de indenização por danos morais e materiais a casal que foi vítima de “sequestro relâmpago” no estacionamento do local em 2013. Eles chegaram a recorrer da decisão, mas o recurso foi negado pelos desembargadores da 1ª Câmara Cível de Campo Grande.

Conforme as informações divulgadas pela assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça, a defesa do shopping alegou não ser possível exigir do estabelecimento a segurança integral dos clientes, especialmente porque o fato aconteceu no estacionamento.

Eles disseram ainda não ter ficado comprovado "nenhuma ausência ou defeito de segurança por parte do shopping para evitar a ocorrência do assalto" e pediram que a seguradora fosse condenada a fazer o pagamento.

Para o desembargador Sérgio Fernandes Martins, relator do processo, houve sim falha na segurança porque o sequestro ocorreu dentro do estacionamento e a responsabilidade é, sim, do shopping.

Fernandes citou ainda primeira decisão sobre o caso, pontuado os prejuízos emocionais sofridos pelo casal. “Justificada a indenização por danos morais, no valor de R$ 25.000,00 para cada autor. Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença de origem”, declarou.

O CRIME

Em março de 2013, médico e esposa dele, de 39 anos, foram rendidos por dupla de assaltantes, quando desciam do carro no estacionamento do shopping. Eles foram obrigados a entrar no veículo, junto com os criminosos, pararam em vários caixas eletrônicos para sacar dinheiro e depois foram abandonados na saída para Sidrolândia.