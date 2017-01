CAÇAMBEIROS Setor pede abertura de quatro áreas para descarte de entulhos Não há local para descarte e 20 mil toneladas de materiais estão sem destino

Cinco áreas públicas em Campo Grande podem ser usadas para receber o descarte de entulho das aproximadamente 4 mil caçambas que abrigam total de pelo menos 20 mil toneladas de materiais. A Associação Campo-Grandense de Locação de Bens Móveis (ACLBM) quer que pelo menos quatro terrenos sejam liberados pela Justiça Estadual para uso das 120 empresas do setor. Mas o serviço, quando autorizado, pode durar até uma semana para ser concluído. “Vai demorar, sem dúvida. É muita coisa”, confirma o presidente da entidade, José Arthur Fernandes, 62 anos.

Ainda sem definição de local para que as caçambas sejam descarregadas a ACLBM revelou que a própria prefeitura da Capital pediu - em dezembro de 2016 - para a Justiça autorizar o despejo de entulho em terrenos provisórios, até que a situação fosse resolvida. “São áreas nos bairros Nova Campo Grande, no fundo das Moreninhas e da Coophavila, além de dois terrenos no Núcleo Industrial. Opção tem, não querem é resolver o problema”, disse Fernandes.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.