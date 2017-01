ATENÇÃO REDOBRADA Servidores recebem treinamento para identificarem balanças falsificadas Comerciante que for pego vendendo o produto pode ser multado

Diante da comercialização de balanças falsificadas da marca Toledo, equipe técnica da Agência Estadual de Metrologia de Mato Grosso do Sul (AEM/MS), órgão do governo do Estado vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (Semade) e delegado do Inmetro, receberam no dia 29 de dezembro treinamento para identificar o produto falso.

Além da marca, os selos não são originais. Algumas balanças já apreendidas em outros estados estão com selo que não é utilizado no equipamento e com selo do Inmetro que não existe, ou é falsificado. Nesse caso, a cor utilizada não é a do padrão estabelecido pelo órgão metrológico.

Por não obedecer à legislação metrológica em vigor, as balanças não podem ser utilizadas para venda direta ao consumidor, assim sendo são caracterizadas como utensílios domésticos, porém algumas pessoas na tentativa de “driblar” os compradores em potencial e vende-las como balanças comerciais, estão “caracterizando-as” com adesivos, etiquetas e selos de empresas fabricantes de balanças autorizadas pelo Inmetro.

O comerciante que for pego vendendo o produto pode ser multado e ter o instrumento apreendido pela falta de aprovação de modelo, pelo peso incorreto e por eventuais riscos de acidentes pelo fato da balança não atender a outras normas de segurança.

Falsificação

O item que mais evidencia a falsificação são as quatro teclas de memória presentes próximo ao visor do instrumento e que não existem em balanças aprovadas pelo Inmetro.

Orientação

A orientação do Inmetro é para que os comerciantes não comprem produtos em sites ou locais não confiáveis, que desconfiem do preço muito abaixo de mercado e que busquem informações sobre o produto, pois cada um tem uma “Portaria de Aprovação para Instrumento” publicada pelo Inmetro, acessível no site do órgão.

Denúncia

Em caso de dúvidas ou suspeita de irregularidades, o comerciante ou o consumidor pode denunciar à Agência Estadual de Metrologia na ouvidoria pelo 0800 67 5220 (preferencialmente) ou ouvidoria@aem.ms.gov.br e ainda no Inmetro pelo telefone número 0800 285 1818. A ligação é gratuita e todas as denúncias são apuradas.