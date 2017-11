Tráfico de drogas Servente de pedreiro é preso transportando 60 kg de maconha em carro Droga saiu de Ponta Porã e seria levada para Rondonópolis (MT)

Um servente de pedreiro de 22 anos, foi preso hoje pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), transportando mais de 60 quilos de maconha na BR-163, em São Gabriel do Oeste.

De acordo com o site Edição de Notícias, policiais realizavam fiscalização nas proximidades da praça de pedágio, por volta das 12 horas, quando abordaram um GM Celta, com placas de Sinop (MT).

Os policiais desconfiaram do nervosismo e contradição do motorista sobre o motivo da viagem, e decidiram fazer uma revista minuciosa no interior do veículo. Foram encontrados 61,8 quilos de maconha em compartimentos ocultos.

Ele acabou confessando que adquiriu a droga em Ponta Porã e levaria o veículo até Rondonópolis-MT, onde entregaria para uma pessoa desconhecida e depois seguiria de ônibus até sua residência em Cuiabá.

O condutor e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel, onde o caso foi registrado.