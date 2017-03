EXIBIÇÃO NO SÁBADO Série de TV mostra cultura e sabores

de MS a partir de histórias do Mercadão

A TV Brasil vai exibir no sábado (3) programa que mostra parte do cenário da culinária do Estado com a receita de caldo de piranha e os produtos que podem ser encontrados no Mercadão Municipal.

Chamado de "Mercados", a série passou por várias cidades do país para demonstrar a cultura a partir da comida. Na Capital, serão abordados as cores e sabores das pimentas, da chipa, do peixe que são ofertados por aqui.

A Feira Indígena também foi filmada para representar a presença forte de ingredientes de diferentes etnias nos pratos que as pessoas do Estado cozinham.

De Jardim, mas hoje radicado no Rio de Janeiro, o jornalista Edmar Figueiredo participa para comentar das saudades que sente da sopa paraguaia e da chipa, comidas nem sempre encontradas fora de Mato Grosso do Sul.

Também participam do programa Leandro Marques e o chef e pesquisador Paulo Coelho Neto. Ambos comentam sobre o que se encontra no Mercadão.

A chef Batatinha é quem faz a receita e mostra como pode ficar delicioso um caldo de piranha.

"Você sabe o que é o bamba do Azeite de dendê? Já comprou farinha de Uarini? Aprendeu a abrir um cupuaçu? Comeu um X caboquinho? Você vai ver tudo isso viajando o Brasil e aprendendo a história de alguns mercados regionais com mais de um século de existência!", informa nota da TV Brasil.

A produção foi feita pela Sete Personagens e o programa estreou em 7 de janeiro. Ao todo, a proposta do trabalho é contar a história de 13 empórios tradicionais.

O capítulo que trata sobre Campo Grande terá 26 minutos e vai ao ar às 14h30 (horário de MS) na TV Brasil.